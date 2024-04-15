Безглютеновые продукты могут иметь больше калорий, сахара и жира при меньшем размере порции.

Безглютеновая диета достигла пика своей популярности. Сейчас едва ли не на всех продуктах ставят отметку "без глютена", даже если в их составе его никогда и не было.

Как пишет Huffpost, исследования целиакии (болезнь, на которую влияет потребление глютена) проводились еще в 1950-х годах, но тогда она считалась редким генетическим заболеванием. Однако в начале этого века возросла осведомленность о серьезности пищевой аллергии, люди больше начали обращать на все внимание.

В 2010 году люди во всем мире потратили около 2,5 миллиардов долларов на продукты без глютена. Вскоре такие книги, как "Зерновой мозг" и "Пшеничный живот", возглавили списки бестселлеров. Из-за этой шумихи многие люди решили, что глютен надо порочить, избегать и обсуждать.

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Что такое целиакия

Целиакия - наследственное аутоиммунное заболевание, которое развивается из-за употребления глютена, при котором поражается слизистая оболочка тонкого кишечника.

"Примерно 3 миллиона американцев болеют целиакией. Это серьезное генетическое аутоиммунное заболевание, при котором организм атакует слизистую оболочку тонкой кишки во время приема глютена. Хотя атака происходит на слизистую оболочку тонкой кишки, ее влияние может распространяться на все тело", - рассказала Карла Картер, директор по работе с общественностью и программированию Национальной ассоциации целиакии.

Людям, страдающим этой болезнью нужно избегать глютен всеми силами, чтобы не вызвать аутоиммунную реакцию.

"Это наследственная болезнь, что означает, что она передается в семьях. Если у вас есть родственник первой степени с целиакией, например родители, ребенок или брат или сестра, у вас есть риск заболеть целиакией в 1 из 10", - сказала Ванесса Вайсброд, главный специалист по вопросам образования и привлечения общественности Фонда борьбы с целиакией.

Стоит ли есть продукты без глютена для здоровья

Келли процитировала исследование Gluten Intolerance Group за 2021 год, согласно которому почти четверть покупателей в США сообщили, что избегают глютена.

"Подавляющее большинство из нас генетически предрасположены к правильному [перевариванию глютена] настолько, что ... клинически мы не будем иметь никаких проблем с употреблением глютена. Итог: это неправда, что всем нужно отказаться от глютена, чтобы оставаться здоровыми", - сказал доктор Алессио Фазано, директор Центра лечения целиакии.

Также эксперты не советуют садиться на эту диету просто чтобы похудеть. По их словам, нет необходимости запасаться более дорогими, менее питательными продуктами только потому, что они обозначены как безглютеновые.

"С точки зрения питательных свойств для всех будет здорово есть безглютеновые продукты, такие как свежие фрукты, овощи, нежирные белки, молочные продукты и безглютеновые цельные зерна, такие как киноа и коричневый рис... Безглютеновые упакованные продукты, как правило, имеют более низкое питательное качество, чем их аналоги, содержащие глютен. Поэтому если вам не нужно употреблять глютен, эти продукты не являются более здоровыми и, возможно, имеют меньшую питательную ценность", - сказал Вайсброд.

Безглютеновые продукты могут иметь больше калорий, сахара и жира при меньшем размере порции. Кроме того, эта пища не сделает вас здоровее. Много обработанной пищи без глютена имеет полно связующих веществ, крахмала и других наполнителей, которые могут вызвать расстройство пищеварения. При этом еда без глютена стоит в среднем на 183% дороже аналогов, содержащих глютен.

Новости о питании

Эпидемия ожирения и тренды к похудению привели к изменениям подходов к питанию. Тенденции низкоуглеводных диет повлияли на отношение к хлебу и привело к тому, что некоторые полностью отказались от него.

Также УНИАН называл 10 продуктов, которые на самом деле заставляют набирать вес.

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