По словам экспертов, пищевая сода подходит не для всех видов поверхностей.

Пищевая сода является натуральным, недорогим продуктом, который помогает во многих домашних делах. Несмотря на то, что она может показаться безвредной, на самом деле сода все же может повредить некоторые поверхности. Издание Real Simple назвало шесть вещей, которые никогда нельзя чистить пищевой содой.

Стекло и зеркала

Очищать стекло и зеркала может показаться сложной задачей, особенно если у вас есть маленькие дети, которые любят тянуть свои грязные руки к этим поверхностям. В то же время руководитель отдела по работе с людьми в компании Maid Brigade в Манчестере Вивиан Холгин отметила, что эти предметы не нужно чистить пищевой содой.

"Пищевая сода является абразивным средством и может оставлять мелкие царапины на стеклянных и зеркальных поверхностях, которые со временем накапливаются, создавая тусклый, туманный вид, что снижает четкость и делает поверхности изношенными, а отражения менее четкими", - подчеркнула она.

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Очистить стекло можно очень просто, используя специальное средство или раствор уксуса и воду, а также салфетку из микрофибры, чтобы удалить все маленькие частицы и разводы.

Дерево

Если у вас есть грязная деревянная посуда, то лучше не пытайтесь отмыть ее пищевой содой, чтобы не испортить поверхность.

"Пищевая сода разрушает защитное покрытие деревянных поверхностей, делая древесину уязвимой к влаге, пятнам, обесцвечиванию, искривлению и тусклому, изношенному виду со временем", - объяснила Холгин.

Кухонные принадлежности

Эксперт советует не мыть кухонные принадлежности пищевой содой, ведь она может застрять в маленьких канавках некоторых инструментов, таких как терки или ситечка.

"Пищевая сода не смывается легко, оставляя после себя зернистый осадок", - добавила она.

Алюминиевые кастрюли и сковородки

Эксперт рекомендует категорически не использовать для очистки алюминиевых кастрюль или сковородок пищевую соду, ведь она может вызвать окисление, из-за чего посуда будет обесцвеченной и изношенной.

Каменные поверхности

В свою очередь генеральный директор и основатель Avanti Green Eco Cleaning Клаудия Менесес советует не использовать пищевую соду на каменных поверхностях, таких как гранитные, мраморные или кварцевые столешницы и пол.

"Она может лишить камень защитного герметика, из-за чего он будет выглядеть тусклым", - отметила она.

Приборы из нержавеющей стали

Использование пищевой соды для духовок, холодильников, посудомоечных машин или микроволновых печей является ошибкой, которую не стоит допускать.

"Пищевая сода может привести к тому, что нержавеющая сталь и другие деликатные поверхности потеряют свой блеск", - предупредила Менесес.

Отмечается, что пищевая сода может повредить покрытие с ваших приборов или даже образовать царапины, поэтому крайне важно использовать только средства, которые разработаны специально для нержавеющей стали.

Другие советы по уборке

Ранее эксперт рассказала, как очистить чайник от накипи за 15 минут. По ее словам, для этого вам понадобится лимонный сок и уксус. Известно, что известковый налет преимущественно состоит из карбоната кальция, поэтому кислота в уксусе или лимонном соке растворят этот минерал естественным образом.

Также стало известно, как удалить ржавчину в ванной. В частности эксперты рекомендуют чистить ванну не реже одного раза в неделю, а также советуют использовать для этого белый уксус и пищевую соду.

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