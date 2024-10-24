Специалисты рекомендуют использовать натуральные средства.

Эксперты назвали действенные лайфхаки, как удалить ржавчину с ванны в домашних условиях, пишет realsimple.com.

Специалист по уборке, руководитель операций Super Cleaning Service в Луисвилле Элизабет Шилдс объяснила, что увеличить вероятность образования ржавчины может скопление воды в определенных областях ванны или вокруг слива, особенно если в воде много железа.

По словам другого эксперта, президента и со-генерального директора AspenClean Алисии Соколовски, прежде чем приступать к удалению ржавчины, необходимо учесть: серьезность пятна, материал ванны, тип чистящего средства.

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Они советуют чистить ванну не реже одного раза в неделю.

"Для меня еженедельная чистка - это надежный план. Это позволяет предотвращать образование мыльного налета и пятен ржавчины, если ванна склонна к ним", - отметила Шилдс.

Как удалить ржавчину с ванны в домашних условиях - лайфхаки

Соколовски рекомендует удалять пятна ржавчины с ванны с помощью белого уксуса и пищевой соды. Для этого она советует действовать в следующем порядке:

Смешайте соду с уксусом в пропорции 3:1.

Нанесите пасту на пятна ржавчины и оставьте на 15-30 минут. При этом особое внимание уделите сильно пораженным участкам.

Аккуратно потрите губкой после того, как паста впитается.

Смойте ржавчину и вытрите насухо. Завершите процедуру, тщательно ополоснув ванну водой.

Еще один натуральный метод борьбы со ржавчиной в ванне, который рекомендуют оба эксперта, - использовать лимонный сок и соль.

Действуйте так:

Нанесите лимонный сок и соль непосредственно на пятна.

Оставьте на 10-15 минут, чтобы средства впитались. Этого времени будет достаточно, чтобы кислота из лимонного сока разрушила ржавчину. Это самое эффективное средство от ржавчины в ванной.

Осторожно потрите губкой или салфеткой из микрофибры.

Тщательно промойте и высушите, чтобы предотвратить появление ржавчины в будущем.

Напомним, ранее УНИАН писал, как почистить унитаз от налета с помощью одного ингредиента.

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