Он утверждает, что это многое говорит об их преданности делу как сотрудников.

Даже если вы потратите все свое время на подготовку к собеседованию и составите идеальный ответ на все возможные вопросы, это все равно не гарантирует вам работу. Ответ на один часто задаваемый вопрос может привести к тому, что ваше резюме выбросят, даже если вы блестяще прошли собеседование.

Издание Your Tango пишет, что Гэри Шапиро, исполнительный директор американской торговой ассоциации Consumer Technology Association, рассказал, что он считает "красными флажками" в ответах кандидатов на собеседованиях.

По его мнению, когда кандидата спрашивают, как скоро он сможет приступить к работе, ответ "сразу же" или "в течение двух недель" не является хорошим ответом - по крайней мере, если он в настоящее время работает. По его словам, это свидетельствует о недостатке преданности и лояльности.

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"Они не получают работу, потому что будут относиться к нам так же, как к своему бывшему работодателю", - сказал он. "Мне нужен сотрудник с таким уровнем преданности своей организации - даже если он не любит свою работу, - что он не оставит работодателя в подвешенном состоянии".

Шапиро настаивает на том, что то, как люди уходят с работы, "очень важно", и что уход на хороших условиях имеет значение для всех. Он не хочет нанимать людей, которые бросают работу без предупреждения.

Конечно, если вы безработный, этот стандарт неприменим.

Опрос, проведенный Pew Research Center в 2021 году, показал, что отсутствие уважения - одна из самых распространенных причин ухода сотрудников с работы: 57% респондентов заявили, что уволились, потому что чувствовали неуважение на работе.

Когда работники чувствуют, что их ценят и дорожат ими, они с гораздо меньшей вероятностью будут искать другую работу. Если же все же сменят работодателя, то постараются уйти на хороших условиях и поддерживать связь.

Однако если они почувствуют неуважение к себе, им будет гораздо легче сжечь мосты, когда они будут уходить. В то время как работодатели заслуживают уважения и преданности своих работников, сотрудники заслуживают - но редко получают - такое же отношение.

Ранее УНИАН писал, что гендиректор дал ценный совет для успешного собеседования.

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