Ревень - многолетнее растение семейства гречишных. У растения длинные мясистые стебли ярко-розового или красного цвета и большие темно-зеленые листья. Стебли ревеня съедобны и обладают терпким, кислым вкусом, который хорошо сочетается со сладкими продуктами. Листья растения несъедобны и даже токсичны для человека.
Издание Health пишет, что в традиционной китайской медицине ревень используют в медицинских целях. Этот уникальный овощ содержит витамин К, клетчатку и антиоксиданты, которые поддерживают здоровье костей, пищеварительной системы и сердца. Однако длительный прием ревеня в виде добавок может оказаться вредным.
Облегчает запоры
Стебли овоща являются хорошим источником клетчатки - ключевого питательного вещества для профилактики и лечения запоров. Клетчатка втягивает воду и делает стул более плотным, что помогает ему быстрее проходить по организму и облегчает это процесс. Обязательно пейте достаточное количество воды, ведь так клетчатка лучше усваивается.
Исследования показали, что ревень содержит большое количество химических компонентов антрахинона, которые обладают слабительным эффектом, стимулируя кишечник к выведению кала.
Одно небольшое исследование показало, что у тяжелобольных людей прием порошка ревеня эффективно вызывал опорожнение кишечника в среднем менее чем за два дня.
Богат антиоксидантами
Ревень - отличный источник антиоксидантов, которые помогают бороться со свободными радикалами и предотвращают окислительный стресс. Без достаточного количества антиоксидантов свободные радикалы могут накапливаться и приводить к окислительному стрессу, что связано с такими хроническими заболеваниями, как рак, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, депрессия, болезнь Альцгеймера и другие.
В одном из исследований было проанализировано 29 сортов ревеня, и оказалось, что все они богаты антиоксидантами, в частности фенольными соединениями, в том числе антоцианами. Семь сортов содержали даже больше антиоксидантов, чем капуста.
Эти антиоксиданты помогают уменьшить воспаление и нейтрализовать свободные радикалы, что делает их полезными для профилактики и лечения таких заболеваний, как диабет, рак, сердечно-сосудистые и неврологические заболевания.
Поддерживает здоровье костей
Наиболее распространенным витамином в ревене является витамин К. Это вещество помогает укрепить структуру костей и регулирует их рост. Исследования показали, что низкое потребление витамина К в рационе связано с повышенным риском переломов костей и снижением минеральной плотности костной ткани. Другие исследования показали, что прием витамина К при низком потреблении в рационе помогает предотвратить переломы костей.
Питательная ценность ревеня
Ревень, кроме антиоксидантов, содержит другие полезные витамины и минералы, такие как витамин С и марганец.
В одной чашке нарезанного кубиками ревеня содержится:
- Калории – 25;
- Жир - 0,2 г;
- Натрий - 5 мг;
- Углеводы – 5,5 г;
- Клетчатка - 2,2 г, или 8% от суточной нормы;
- Белок - 1,1 г;
- Витамин K – 36 мкг, или 29% от суточной нормы;
- Витамин С - 9,7 мг, или 11% от суточной нормы;
- Марганец - 0,24 мг, или 10% от нормы.
Ревень как добавка
Экстракт ревеня можно приобрести в виде добавки, поскольку он имеет различные предполагаемые лечебные свойства, в том числе для лечения хронической почечной недостаточности, диабетической нефропатии и запоров.
Однако эксперты не советуют употреблять добавки с ревенем в течение длительного времени, поскольку при избыточном потреблении ревень может быть токсичен для желудочно-кишечного тракта, почек и печени. В большой концентрации он может вызвать серьезную диарею.
Почему нельзя есть ревень
Если стебли ревеня в целом безопасны, то листья содержат токсины, которые несут угрозу для человека.
Симптомы отравления ревенем:
- затрудненное дыхание;
- жжение во рту и горле;
- диарея;
- хриплый голос;
- тошнота и рвота;
- камни в почках;
- окрашивание мочи в красный цвет;
- судороги;
- боль в желудке.
Как правильно есть ревень:
- приготовьте клубничный пирог с ревенем;
- опустите сырые стебли ревеня без листьев в мед, чтобы смягчить его горький вкус;
- добавьте в йогурт нарезанный кубиками ревень;
- добавляйте ревень в смузи;
- приготовьте из ревеня желе или соус;
- запеките ревень и подайте с мороженым или замороженным йогуртом.
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