В этой еде может быть слишком много жиров и сахаров.

Когда дело доходит до завтрака, полезного для сердца, есть некоторые широко известные вредные продукты, например, бекон или глазированные пончики. А есть и сомнительные продукты, о пользе или вреде которых для сердца есть разные мнения. В статье для Parade кардиологи расставили все точки над "i" относительно того, какие продукты для завтрака поддерживают здоровье сердца, а какие нет.

Так, доктор Мелисса Трейси, кардиолог и медицинский директор по кардиологической реабилитации в Rush University System for Health, говорит, что есть один продукт на завтрак, которого она особенно избегает, потому что он не совсем полезен для сердца — хотя многие так думают: гранола с обезжиренным йогуртом.

"Гранола может быть полезной, но в ней также может быть слишком много жиров и сахаров. То же самое касается "обезжиренной" альтернативы цельному молочному йогурту. Ничто не бывает бесплатным. В обезжиренных и нежирных вариантах йогурта больше углеводов, которые могут быть преобразованы в жир, а также вредных добавок", — объясняет доктор Трейси.

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Также, по ее словам, некоторые йогурты и гранолы содержат добавленный сахар. Это важно, поскольку научные исследования показывают, что диета с высоким содержанием добавленных сахаров связана с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Она советует использовать ягоды как естественный способ добавить сладости - они являются полезной для сердца пищей, поскольку богаты антиоксидантами.

Советы кардиологов по созданию полезного для сердца завтрака

Доктор медицины Серхио Ваксман, заведующий отделением кардиологии в медицинском центре Newark Beth Israel, говорит, что еще один тип завтрака, который часто перегружен добавленным сахаром, — это хлопья. Он объясняет, что когда человек ест сладкие хлопья на завтрак, он испытывает мгновенный прилив сахара, а затем последующее падение уровня сахара. "Эти резкие колебания фактически влияют на уровень инсулина и могут повысить риск развития диабета, ожирения и, в конечном итоге, заболеваний сердца", — говорит он.

Кардиолог Яз Дебулл, доктор медицины, который использует социальные сети для обучения людей вопросам сердечно-сосудистого здоровья, также с опаской относится к хлопьям для завтрака, когда речь идет о питании для здоровья сердца. "В целом, хлопья содержат много углеводов и сахара. Это часто приводит к высокому потреблению калорий в день. Это может способствовать прогрессирующему набору веса, что в конечном итоге негативно сказывается на сердце с течением времени", — говорит он.

Как выглядит сбалансированный, полезный для сердца завтрак?

Один из любимых завтраков доктора Трейси — сэндвич с арахисовым маслом и желе. Не любите арахисовое масло и джем? Овсянка на ночь, вегетарианский омлет, тост из цельного зерна с авокадо и пудинг из семян чиа — вот еще несколько вариантов, которые стоит рассмотреть.

Ранее кардиолог посоветовал 7 лучших продуктов, которые стоит есть, чтобы очистить артерии.

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