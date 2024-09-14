Овсянка - это здорово, но есть и другие вкусные продукты для завтрака, которые могут добавить бодрости.

Никто не хочет говорить о запорах. Но если вы входите в число тех, кто регулярно ими страдает, то овсянка может стать отличным способом решить эту проблему. Но это вряд ли единственная еда, которая может помочь вам справиться с этим делом. Как пишет EatingWell, есть много других вкусных продуктов для завтрака, которые также могут помочь облегчить запор.

Готовые к употреблению цельнозерновые хлопья

Когда вы спешите выйти из дома, миска богатых клетчаткой цельнозерновых хлопьев может сотворить чудеса, чтобы запустить вашу пищеварительную систему, говорит магистр наук, сертифицированный диетолог Сильвия Клингер. Цельные зерна богаты клетчаткой, полезной для пищеварения. Учитывая, что 90% женщин и 97% мужчин не получают необходимые нам 28–34 грамма клетчатки ежедневно, это хорошие новости.

Однако не все цельнозерновые хлопья одинаково полезны. Ищите бренды, которые указывают цельные зерна в качестве первого ингредиента и содержат не менее 3 г клетчатки на порцию.

Видео дня

Киви

"Киви — моя рекомендация для пациентов, страдающих запором", — говорит Кейт Скарлата, магистр здравоохранения, сертифицированный диетолог, специализирующийся на здоровье желудочно-кишечного тракта. Исследования показывают, что киви может помочь людям с запором чаще ходить в туалет по нескольким причинам. Во-первых, клетчатка. Она помогает втягивать воду в кишечник для лучшей смазки. И в отличие от других продуктов с высоким содержанием клетчатки, киви не вызывают газообразование и вздутие живота благодаря актинидину — ферменту, который помогает пищеварению. Старайтесь съедать по две штуки в день, говорит Скарлата.

Ежевика

Нет времени нарезать киви? Выбирайте ежевику. Одна чашка ежевики содержит 8 г полезной для пищеварения клетчатки. Это столько же, сколько вы получите из 2 чашек вареной овсянки.

"Она также содержат натуральное слабительное, называемое сорбитом, которое втягивает воду в кишечник и может помочь смягчить стул для более легкой эвакуации", — говорит Скарлата.

Семена чиа

Что делает их такими замечательными? Две столовые ложки семян чиа содержат впечатляющие 10 г клетчатки. Из них большая часть — это растворимая клетчатка, которая образует скользкий гель при замачивании в воде. Таким образом, они помогают еде плавно и комфортно проходить через ваш кишечник. "Я обычно советую людям начинать со столовой ложки и добавлять больше по мере необходимости", — говорит Эми Кимберлейн, сертифицированный диетолог.

Киноа

Киноа также может оказать большую помощь вашему пищеварительному здоровью. Одна чашка вареной киноа обеспечивает 5 г клетчатки. Вы можете приготовить ее заранее и хранить в порционных контейнерах, чтобы разогреть в микроволновке.

Фасоль

"Благодаря примерно 17 г клетчатки на чашку фасоль является исключительным средством для лечения запоров. Включение ее в завтрак — отличный способ поддерживать регулярный стул в течение оставшейся части дня", — говорит Клингер. Диетологи рекомендуют съедать полчашки фасоли в день.

Напомним, ранее диетолог рассказал, сколько яиц следует есть людям старше 50 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: