Кишечник и мозг взаимодействуют сложным образом.

Многие люди сталкивались с раздражением и злостью ни с того ни с сего, когда долго не ели. Внезапную волну раздражительности при голоде называют "хангри".

Издание Very well mind пишет, что когда человек голодный, то в теле и мозге происходит целый каскад изменений, которые могут существенно повлиять на настроение и поведение.

Диетолог Питер Брюкнер объяснил, что для правильной работы мозга необходима глюкоза.

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"Если вы какое-то время не едите, уровень сахара в крови падает, и мозгу не хватает энергии", - говорит доктор. "Это мешает вам ясно мыслить и может изменить ваше настроение".

Голод влияет на тонкий баланс глюкозы, гормонов и мозговой активности, благодаря которому человек чувствуем себя устойчиво и спокойно. Когда уровень сахара в крови падает, мозг не получает энергии, необходимой ему для оптимальной работы. Недостаток топлива приводит к раздражительности, плохой концентрации и импульсивному поведению. По сути, ваш мозг переходит в режим выживания, отдавая предпочтение поиску пищи.

"Я считаю, что "хангер" - это не голод, вызывающий смену настроения, а (неправильная) интерпретация мозгом своего внутреннего состояния", - говорит невролог Камилла Норд, возглавляющая лабораторию нейронаук в области психического здоровья в Кембриджском университете.

По ее словам, мозг постоянно следит за внутренним состоянием организма, чтобы выжить.

"Сильное изменение какого-либо аспекта вашей физиологии - в том числе недостаток кислорода или, в случае с голодом, пищи - часто переживается как эмоциональное изменение, потому что это отклонение от гомеостатической точки", - объясняет Норд. "Другими словами, когда ваш мозг обнаруживает, что вам не хватает еды, он может спутать это с эмоцией".

Гормональная реакция на голод

Когда уровень сахара в крови падает, организм выделяет гормоны стресса, как кортизол и адреналин, чтобы мобилизовать запас энергии. Хотя эти гормоны помогают оставаться начеку, они также могут привести к раздражению.

Когда вы голодны, ваш мозг также вырабатывает химическое вещество под названием нейропептид Y - химическое вещество, которое заставляет вас чувствовать себя более голодным. Доктор Брюкнер говорит, что нейропептид Y также связан с агрессией и тревогой.

"Эти гормоны пытаются привести уровень сахара в крови в норму, но при этом запускают реакцию "бей или беги", - объясняет доктор Брюкнер. "Из-за этого вы чувствуете себя более нервным и напряженным".

Психологические и поведенческие эффекты

К числу распространенных последствий голода для психического состояния относятся:

раздражительность;

нетерпение;

импульсивность - одно исследование показало, что голодные люди чаще покупают ненужные непродовольственные товары.

трудности с концентрацией внимания.

Социальные последствия голода

Исследование 2014 года, в котором приняли участие 107 супружеских пар, показало, что люди с низким уровнем глюкозы в крови чаще втыкали больше булавок в куклу Вуду, изображавшую их супруга.

Это может показаться странным способом измерения агрессии, но те, кто испытывает чувство голода, могут с этим согласиться. Когда раздражительность, вызванная голодом, берет верх, вы можете обнаружить, что срываетесь на близких, неправильно интерпретируете нейтральные комментарии или слишком остро реагируете на незначительные проблемы.

Как справиться с голодом

Лучший способ избежать голода - не испытывать его. Это может быть удивительно сложно сделать, особенно если у вас напряженный образ жизни или если вы сознательно пытаетесь сократить количество калорий.

Советы, как избежать голода:

соблюдайте регулярность приема пищи;

ешьте сбалансированную пищу;

получайте достаточное количество клетчатки;

носите с собой перекусы;

пейте достаточно воды.

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