Многие люди сталкивались с раздражением и злостью ни с того ни с сего, когда долго не ели. Внезапную волну раздражительности при голоде называют "хангри".
Издание Very well mind пишет, что когда человек голодный, то в теле и мозге происходит целый каскад изменений, которые могут существенно повлиять на настроение и поведение.
Диетолог Питер Брюкнер объяснил, что для правильной работы мозга необходима глюкоза.
"Если вы какое-то время не едите, уровень сахара в крови падает, и мозгу не хватает энергии", - говорит доктор. "Это мешает вам ясно мыслить и может изменить ваше настроение".
Голод влияет на тонкий баланс глюкозы, гормонов и мозговой активности, благодаря которому человек чувствуем себя устойчиво и спокойно. Когда уровень сахара в крови падает, мозг не получает энергии, необходимой ему для оптимальной работы. Недостаток топлива приводит к раздражительности, плохой концентрации и импульсивному поведению. По сути, ваш мозг переходит в режим выживания, отдавая предпочтение поиску пищи.
"Я считаю, что "хангер" - это не голод, вызывающий смену настроения, а (неправильная) интерпретация мозгом своего внутреннего состояния", - говорит невролог Камилла Норд, возглавляющая лабораторию нейронаук в области психического здоровья в Кембриджском университете.
По ее словам, мозг постоянно следит за внутренним состоянием организма, чтобы выжить.
"Сильное изменение какого-либо аспекта вашей физиологии - в том числе недостаток кислорода или, в случае с голодом, пищи - часто переживается как эмоциональное изменение, потому что это отклонение от гомеостатической точки", - объясняет Норд. "Другими словами, когда ваш мозг обнаруживает, что вам не хватает еды, он может спутать это с эмоцией".
Гормональная реакция на голод
Когда уровень сахара в крови падает, организм выделяет гормоны стресса, как кортизол и адреналин, чтобы мобилизовать запас энергии. Хотя эти гормоны помогают оставаться начеку, они также могут привести к раздражению.
Когда вы голодны, ваш мозг также вырабатывает химическое вещество под названием нейропептид Y - химическое вещество, которое заставляет вас чувствовать себя более голодным. Доктор Брюкнер говорит, что нейропептид Y также связан с агрессией и тревогой.
"Эти гормоны пытаются привести уровень сахара в крови в норму, но при этом запускают реакцию "бей или беги", - объясняет доктор Брюкнер. "Из-за этого вы чувствуете себя более нервным и напряженным".
Психологические и поведенческие эффекты
К числу распространенных последствий голода для психического состояния относятся:
- раздражительность;
- нетерпение;
- импульсивность - одно исследование показало, что голодные люди чаще покупают ненужные непродовольственные товары.
- трудности с концентрацией внимания.
Социальные последствия голода
Исследование 2014 года, в котором приняли участие 107 супружеских пар, показало, что люди с низким уровнем глюкозы в крови чаще втыкали больше булавок в куклу Вуду, изображавшую их супруга.
Это может показаться странным способом измерения агрессии, но те, кто испытывает чувство голода, могут с этим согласиться. Когда раздражительность, вызванная голодом, берет верх, вы можете обнаружить, что срываетесь на близких, неправильно интерпретируете нейтральные комментарии или слишком остро реагируете на незначительные проблемы.
Как справиться с голодом
Лучший способ избежать голода - не испытывать его. Это может быть удивительно сложно сделать, особенно если у вас напряженный образ жизни или если вы сознательно пытаетесь сократить количество калорий.
Советы, как избежать голода:
- соблюдайте регулярность приема пищи;
- ешьте сбалансированную пищу;
- получайте достаточное количество клетчатки;
- носите с собой перекусы;
- пейте достаточно воды.
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