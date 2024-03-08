Высокий уровень кофеина может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, например заболевания сердца и кровеносных сосудов

Напитки с высоким содержанием кофеина, такие как кофе, чай или энергетики, широко рекламируются как напитки, которые улучшают умственную осведомленность, физическую работоспособность и повышают энергию. В то же время ученые отмечают, что высокий уровень кофеина может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, например заболевания сердца и кровеносных сосудов. Высокий уровень кофеина также связан с расстройствами сна, проблемами с пищеварением, тревогой и обезвоживанием.

А исследование, опубликованное в Sports Health Journal, показало, что частое употребление энергетических напитков повышает стресс на 35,4 процента, депрессивное настроение на 23 процента, беспокойство на 29,8 процента и расстройство желудочно-кишечного тракта на 21,6 процента.

Если для вас это достаточные причины, чтобы перейти на более здоровый напиток, то портал HealthShots рекомендует 5 вкусных напитков с низким содержанием кофеина.

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1. Травяной чай.

К примеру, ромашка, мята или чай ройбуш вкусные и полезные, к тому же, обладают успокаивающим действием, что делает их отличным выбором для релаксации перед сном.

2. Напитки без кофеина

Из таких напитков с помощью различных процессов декофеинизации удаляют большую часть кофеина, сохраняя суть и вкус оригинальных зерен или листьев. Кофе без кофеина станет хорошей альтернативой для тех, кто наслаждается ритуалом потребления кофе без сопутствующих стимулирующих эффектов.

3. Ферментированный чай

Ферментированный чай комбуча приобретает все большую популярность во многих странах. Считается, что одна чашка содержит всего 15 миллиграммов кофеина, что намного меньше, чем такие напитки как кофе и чай. Он также содержит пробиотические бактерии, что делает его полезным для здоровья.

4. Зеленый чай

Если вы хотите перейти на напиток, который не только полезен, но и помогает сбросить лишние килограммы, попробуйте зеленый чай. Считается, что он содержит гораздо меньше кофеина, чем кофе. По данным Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, одна чашка зеленого чая содержит около 30-50 миллиграммов кофеина по сравнению с кофе, который содержит примерно 80-100 миллиграммов.

5. Кофе из цикория

В таком кофе значительную часть кофейного порошка заменяют порошок корня цикория - растения из семейства одуванчиковых. Он имеет насыщенный вкус и не вызывает нервозности.

Ранее мы писали о последствиях от чрезмерного употребления чая или кофе. Так, потребление более трех чашек чая или кофе ежедневно может вызвать нервозность, головные боли и мигрени, нарушение сна.

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