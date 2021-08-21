Золотого Дюка за вклад в киноискусство вручили знаменитому британскому режиссеру Терри Гиллиаму.

Гран-при 12-го Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ) получил фильм "Стоп-Земля" режиссера Екатерины Горностай.

Как передает корреспондент УНИАН, приз-статуэтку Золотой Дюк режиссеру вручила президент ОМКФ Виктория Тигипко.

Этот же фильм признан "лучшим полнометражным фильмом", а его актерский состав (группа подростков) получила Золотой Дюк в номинации "Лучшая актерская работа".

Лучшим короткометражным фильмом признаны "папины кроссовки" режиссера Ольги Журбы.

Читайте такжеУкраина - идеальное место на Земле, где сочетаются комедия с трагедией - культовый режиссер Терри Гиллиам"Лучшей режиссерской работой" стала работа Никона Романченко "Leopolis night". Специальный приз профессионального жюри достался ленте "Соперник" Маркуса Ленца (Украина/Германия).

Наградами Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) отмечены "Папины кроссовки" и фильм "С завязанными глазами" Тараса Дроня.

Кроме того, Золотого Дюка за вклад в киноискусство из рук президента ОМКФ получил специальный гость – знаменитый британский режиссер Терри Гиллиам.

Как отметила Тигипко, 13-й ОМКФ состоится летом следующего года.

Одесский международный кинофестиваль 2021

11-й Одесский международный кинофестиваль из-за пандемии коронавируса прошел в режиме онлайн с 25 сентября по 3 октября 2020 года. Нынешний, 12-й ОМКФ проходил в обычном режиме 14-21 августа.

На участие в нем поступило более 250 заявок от украинских кинематографистов, из них более 60 – полнометражных кинолент. В итоге было отобрано шесть полнометражных фильмов и восемь короткометражек.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Лариса Козовая