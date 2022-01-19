Необычный аксессуар продается вместе с подвеской, которую можно крепить на ошейник питомца.

Итальянский дом моды Versace не перестает удивлять. Бред выпустил держатель с мешками для собачьих фекалий, который стоит почти 7 тысяч гривень. Необычный аксессуар продается вместе с медальоном, который можно прикрепить к ошейнику питомца.

Фото и описание нового товара от итальянского дома моды появились на сайте Versace.

Как известно, уже во всем мире принято убирать остатки жизнедеятельности питомцев после их прогулок на улицах. Модный дом решил не пропускать экологичный тренд и сделал для фанатов бренда новый аксессуар, который представляет собой небольшую черную сумочку на кнопке. В ней хранятся мешки для фекалий животных.

Сумочка оснащена удобным отверстием снизу, из которого человек может без труда вынуть мешочек. Вместе с аксессуаром покупатель также получает медальон, его можно крепить на ошейник питомца. Так все вокруг точно будут знать, что эта собака действительно попала к хозяевам, которые не только заботятся об экологии, но и не забывают о модных брендах.

Читайте такжеВ Индии братья устроили роскошную вечеринку для собаки и оказались за решеткойСумочка с мешками для фекалий стоит 6 тысяч 750 гривень. Понравится ли украинцам такой аксессуар и будет ли он пользоваться успехом в нашей стране - пока что остается загадкой.

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