По словам актрисы, она увидела эти туфли и сразу влюбилась.

Украинская актриса и главная героиня первого сезона романтического реалити "Холостячка" Ксения Мишина в рамках программы "Светская жизнь" дала интервью скандальному артисту MELOVIN.

Звезду "поймали" на выступлении Екатерины Кухар. В театр Мишина пришла в черных плотных колготках, клетчатом платье-жакете и баске. На ножки она надела текстильные туфли от всемирно известного бренда Versace, стоимость которых достигает 35 тысяч гривень.

"Я когда увидела эти туфли, поняла, что они должны быть у меня. Я их сама себе подарила и сказала, что это для моей женственности. Не знаю, я просто влюбилась в них с первого взгляда. Девушка должна себя баловать. Это туфли Versace. Я не знаю, сколько здесь сантиметров каблук, но я никогда еще не была такой высокой. В детстве я мечтала стать моделью, но мне всегда не хватало роста", - рассказала Мишина.

Напомним, ранее Ксения Мишина рассказала о серьезных проблемах в жизни, но все обратили внимание на ее грудь.

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Автор: Диана Могилевич