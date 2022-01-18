Женщина заставила всю семью пользоваться своим изобретением.

Жительница города Канзас-Сити в США изобрела собственную многоразовую "туалетную бумагу", чтобы не тратить деньги на покупку новых рулонов.

Об этом пишет The Sun.

Женщина заставила всю свою семью пользоваться ее изобретением. Они режут ткань на полоски и используют их в качестве туалетной бумаги, после чего стирают и применяют повторно.

"Под корзиной с тряпочками у нас стоит небольшое ведро, куда мы складываем их, чтобы позже постирать", – рассказала американка.

По словам женщины, ее семья относится к среднему классу с хорошим доходом, но у них нет желания тратиться на туалетную бумагу: "Мы более пяти лет используем отрезки ткани, которые хранятся у нас в доме. Это позволяет экономить более 20 долларов в месяц, что дает ежегодную экономию в 240 долларов".

Читайте такжеВ Токио появились туалеты-лабиринты (фото)Ранее сообщалось, как в США из-за дефицита туалетной бумаги запустили проект обмена, рулоны бросали в окна авто.

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