Девушка сделала все, чтобы к ней в номер никто не смог попасть.

Пользователь TikTok @Victoriasway, которая рассказывает на своей страничке о семье и дает советы по приготовлению пищи и уборке, поделились рекомендациями относительно того, как обезопасить себя в отеле. Однако ее советы многим показались странными, пишет The Independent.

Начинается список советов с простого шага – размещения таблички с надписью "Не беспокоить" на внешней стороне двери. Затем блогер советует закрыть глазок на двери. Кроме этого, советует тканью заблокировать засов, а дверную ручку – полотенцем.

Этими шагами женщина не ограничивалась: она также поставила гладильную доску на бок и поместила ее под дверную ручку, чтобы заблокировать ее. Также соединила засов и дверную ручку вместе с помощью вешалки. Ее видео собрало более 7700 комментариев, и многие пользователи высказали мнение, что ее действия – это уже слишком.

"Я почти уверен, что я не останавливался бы в отеле, в котором было бы необходимо делать все это", "Утро придет, пока я сделаю все это", "Я лучше найму охранника", – писали комментаторы.

Другие предупреждали, что если возникнет чрезвычайная ситуация, то никто не сможет попасть в номер, чтобы помочь. Помимо этого, многим показалось, что все эти ритуалы могут помешать наслаждаться отпуском.

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