Табличка с просьбой прибрать мусор в комнате не только привлекает внимание горничных, но и подает сигнал ворам, что в номере никого нет.

Генеральный директор компании по домашней безопасности ADT Мишель Беннетт заявила, что постояльцам отелей стоит навсегда отказаться от размещения на дверной ручке номера таблички с просьбой провести уборку.

По ее словам, такая табличка не только привлекает внимание горничных, но и подает сигнал ворам, что в номере никого нет, пишет The Sun.

"Хотя вы можете полагать, что полезно оставить табличку на двери вашего гостиничного номера, надпись "Пожалуйста, уберите" может также уведомить потенциальных воров о том, что ваш номер пуст", – отметила эксперт.

Вместо этого Беннетт рекомендует постояльцам отелей обращаться с просьбой об уборке к сотрудникам стойки регистрации отеля – и для этого совершенно не обязательно спускаться в лобби, можно просто позвонить из номера.

"И, если вы считаете необходимым, в целях дополнительной безопасности оставайтесь в своем гостиничном номере, пока там проводится уборка", – добавила она.

Кроме того, табличка не всегда является гарантией того, что ваш номер приберут. Дело в том, что многие отели сейчас просят гостей не запрашивать ежедневную уборку, чтобы сократить расходы, а потому услуга оказывается только тогда, когда это действительно необходимо.

Более того, воры могут использовать табличку на двери отеля как инструмент для проникновения в номер.

Например, на YouTube-канале LockPickingLawyer часто показывают, как легко можно взломать двери отелей: на одном из видео автор контента просунул такую табличку в большой зазор между дверью и рамой и открыл комнату.

Также риск ограбления повышает постоянное ношение при себе ключа с указанием номера комнаты – если вы его потеряете, потенциальному вору не составит труда попасть в помещение.

Как сообщал УНИАН, ранее сотрудник компании по обнаружению подслушивающих устройств Advanced Sweeping Кит Робертс рассказал, как обнаружить скрытые камеры в арендованном для отпуска жилье.

При этом эксперт по путешествиям Джеймс Коул рассказал о самых распространенных схемах мошенничества, на которые следует обратить внимание туристам, отправляясь в отпуск в популярные туристические города.

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