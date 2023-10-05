Арендованное жилье может стать именно той причиной, по которой вы не захотите вспоминать свою поездку на курорт.

Молодожены из Китая, проводившие медовый месяц в Малайзии, рассказали, как их романтическая поездка превратилась в кошмар, когда они обнаружили скрытую камеру в их квартире, арендованной на Airbnb.

Как пишет The Independent, молодые супруги нашли скрытую камеру, установленную в стенной розетке и направленную прямо на кровать. Устройство было замаскировано между двумя портами USB. После обнаружения этой находки молодожены попытались связаться с хозяином помещения, но тот не отвечал.

Тогда они обратились в полицию. Но, как утверждают молодожены, местные полицейские попросили их удалить из своих социальных сетей сообщения об обнаруженной в номере скрытой камере. Правда в полиции это опровергают и говорят, что начали расследование и изъяли с места происшествия "несколько предметов". Также в полиции заверили, что сейчас "работают над установлением личности подозреваемого".

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Хозяин квартиры сначала обвинил молодую пару в клевете, но в конце концов вернул им деньги, уплаченные за аренду. После инцидента объявление об аренде этой квартиры было удалено с сайта Airbnb, но доступно на других подобных онлайн-площадках.

Скандал получил настолько широкую огласку в Малайзии, что на него пришлось публично реагировать министру туризма страны. "Суровое и соответствующее наказание должно быть применено к любой стороне, признанной виновной, потому что такой позорный поступок не только нарушает законы, но и влияет на имидж туристической индустрии страны", - написал министр в своем Фейсбуке.

Азиатский офис Airbnb также отреагировал на скандал. Там отметили, что очень серьезно относятся к подобным нарушениям. "Мы запрещаем скрытые камеры и были разочарованы, узнав об этом инциденте. Наша специальная команда безопасности также удалила учетную запись и списки хоста, пока ожидается расследование", - заявили там.

Проблема скрытых камер в арендованном жилье

Как писал УНИАН, в последние годы значительно увеличилось количество случаев обнаруженияя скрытых камер в жилье, которое туристы арендуют с помощью популярных онлайн-сервисов, таких как Airbnb.

В развитых странах подобные случаи приобретают особую огласку, а пострадавшие туристы не стесняются подавать гражданские иски на собственников жилья с требованием о крупных денежных компенсациях. К примеру, в июле пара из Техаса подала иск на 75 тысяч долларов против владельца жилья на Airbnb после того, как в момент интимной близости они обнаружили в спальне скрытую камеру.

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