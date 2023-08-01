Несколько простых правил помогут гостям обезопасить себя от вуайеристов.

За последние несколько лет увеличилось количество случаев обнаружения скрытых камер в жилье, которое туристы арендуют на время отпуска с помощью таких популярных сервисом по бронированию жилья, как Airbnb.

В частности, несколько дней назад в СМИ облетела новость о том, что пара молодоженов из Техаса подала иск на 75 тысяч долларов против владельца жилья на Airbnb после того, как в момент интимной близости они якобы обнаружили в спальне и в ванной комнате скрытые камеры, сообщает The Independent.

"В наши дни камеры и подслушивающие устройства получили гораздо большее распространение. Раньше был избранный рынок, и вам нужно было знать кого-то, чтобы заполучить такое устройство. Теперь их намного проще купить – любой может найти их на Amazon или eBay", – отметил техник компании по обнаружению подслушивающих устройств Advanced Sweeping Кит Робертс.

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Разумеется, Робертс предлагает тем, кто опасается скрытых камер в арендованном жилье, воспользоваться услугами профессионалов. Тем не менее, есть некоторые вещи для проверки наличия камер, которые под силу даже непрофессионалу.

Как обнаружить скрытые камеры в арендованном на Airbnb жилье

1. Оглянитесь вокруг. Туристам советуют искать крошечные отверстия, где может скрываться объектив. "Проверьте привычные предметы: корешки книг, зеркала, лампочки, комнатные растения. Ищите в логических местах: если кому-то нужна информация, они бы поставили устройство в гостиной; если человек вуайерист, он, скорее всего, поставил бы камеру в таких местах, как ванная, душевая и спальня. Проверьте места, которые обеспечат наилучшее обозрение и которые вряд ли будут заставлены – часто камера будет высоко, потому что тот, кто снимает, получит как можно больше", – отметил Робертс.

2. Используйте подсветку. Для этого подойдет даже простенький фонарик на смартфоне. "Вы можете искать объектив с фонариком, и его точность составляет 92–95%. Выключите весь свет и медленно посветите фонарем на каждый дюйм комнаты – объективы любых камер будут отражать свет", – пояснил эксперт.

3. Проверьте зеркало. Если вы беспокоитесь, что зеркало может быть двусторонним, есть очень простой способ это проверить. "Тест ногтем старый, но он все еще работает. Приложите ноготь к стеклу. В настоящем зеркале нельзя дотянуться до пальца в отражении. Но если вы можете дотронуться до своего пальца в отражении, это проблема. Это явный признак того, что это двустороннее зеркало", – рассказал Робертс.

4. Купите детектор. Хотя профессиональные детекторы устройств стоят довольно дорого, можно найти и более дешевые версии – цены на них стартуют от 40 фунтов стерлингов (около 1900 гривень).

5. Поиск веб-камер. Есть два основных типа камер наблюдения – те, которые записывают на SD-карту, и те, которые подключены к Интернету. Вы можете сканировать веб-камеры, подключившись к Wi-Fi сети жилья и используя бесплатный сетевой сканер, чтобы найти любые камеры, подключенные к Интернету.

При этом эксперты призвают: если вы найдете то, что, по вашему мнению, является скрытой камерой, не просто жалуйтесь в компанию, через которую вы бронировали номер, – сообщите об этом в полицию.

Как ранее сообщал УНИАН, обиженные туристы решили жестоко отомстить хозяину жилья на Airbnb, который отказался бесплатно отменить их бронь, когда они решили отказатья от жилья из-за его неудобного расположения. В итоге гости на 25 дней открыли краны с водой, включили везде свет и запустили газовую плиту, после чего хозяину пришел огромный счет за коммунальные услуги.

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