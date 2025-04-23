Билл Гейтс назвал развод 'ошибкой': экс-супруга впервые прервала молчание

Мелинда отметила, что сейчас чувствует себя счастливой женщиной, поэтому не знает, стоит ли вообще комментировать это эмоциональное признание бывшего.

Несколько месяцев спустя миллиардер Билл Гейтс признал, что развод с Мелиндой Френч Гейтс был одним из худших решений в его жизни.

"Это была ошибка, о которой я больше всего сожалею", - сказал он в январе в интервью The Times.

Основатель Microsoft отметил, что брак "держал его на земле". "Провести всю свою взрослую жизнь с одним человеком - это удивительно из-за воспоминаний и глубины того, что вы сделали вместе", - сказал он.

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Пара объявила о завершении 27-летнего брака в 2021 году. В мае 2024-го Мелинда покинула пост сопредседателя в Фонде Гейтсов.

В интервью The Times Мелинда впервые публично прокомментировала развод, связав переломный момент с 2019 годом. В 2020-м, после попыток спасти отношения, она сказала Гейтсу, что ему следует покинуть дом:

"Это был один из самых страшных разговоров, которые у меня когда-либо были... Развод был необходим. Если вы не можете жить своими ценностями в своих самых интимных отношениях, это было необходимо", - сказала она.

На заявление Билла об "ошибке" она ответила сдержанно:

"Я даже не совсем знаю, что делать с этим заявлением, поэтому я не собираюсь комментировать то, что он говорит. У него есть своя жизнь. У меня сейчас есть своя жизнь. Я очень счастлива".

Мелинда также поделилась размышлениями о своем новом этапе жизни: "В 60 лет я только что наступил момент в своей жизни, когда я прошла через многое... Жизнь дает нам много уроков, но они могут быть и прекрасными".

Развод Гейтсов

Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе в мае 2021 года после 27 лет брака. Они заявили, что больше не могут расти вместе как пара, но остаются партнерами в своей благотворительной организации - Фонде Билла и Мелинды Гейтс.

Причины развода официально не уточнялись, хотя в медиа обсуждались слухи о личных и профессиональных трудностях.

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