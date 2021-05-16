Акции Мелинде Гейтс передала инвестиционная компания Cascade Investment, созданная Биллом Гейтсом для управления его активами.

После того объявления о разводе основателя Microsoft Билла Гейтса и его супруги Мелинды она получила акции на более чем три миллиарда долларов.

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на Bloomberg.

Акции Мелинде Гейтс передала инвестиционная компания Cascade Investment, созданная Биллом Гейтсом для управления его активами. Отмечается, что эта компания контролирует доли Гейтса в разных фирмах на общую сумму 52 миллиарда долларов.

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Мелинда Гейтс уже получила от Cascade Investment акции американского производителя сельхозтехники John Deere, мексиканского производителя напитков Coca-Cola Femsa, Канадской национальной железной дороги.

Развод Гейтсов: что известно

Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе 4 мая.

Сообщалось, что с прошением о разводе в суд обратилась Мелинда.

До этого супруги заключили договор о раздельном проживании.

По словам знакомых Билла Гейтса, он жаловался друзьям на "брак без любви" задолго до объявления о разводе

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Автор: Александр Топчий