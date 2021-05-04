Супруги просят уважать приватность их семьи.

Сооснователь Microsoft и миллиардер Билл Гейтс разводится со своей женой Мелиндой после 27 лет брака.

Читайте такжеВо Франции смягчили карантинные ограниченияОб этом он сообщил в Twitter.

Они больше не верят, что смогут вырасти вместе как пара, говорится в их совместном заявлении.

"После долгих размышлений и работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть наш брак", - написали они.

Супруги обратились к общественности с просьбой уважать приватность их семьи.

"За последние 27 лет мы воспитали трех невероятных детей и создали фонд, который работает во всем мире, чтобы обеспечить всем людям здоровую, продуктивную жизнь. Мы продолжаем разделять веру в эту миссию и будем продолжать нашу совместную работу в фонде, но мы больше не верим, что сможем вырасти вместе в паре на следующем этапе нашей жизни", - отметили Гейтсы.

Что известно о браке Гейтсов

Билл впервые встретил Мелинду в 1987 году, на пресс-брифинге «Майкрософта» в Нью-Йорке.

1 января 1994 года они поженились.

У супругов трое детей - Дженнифер Катарин, Рори Джон и Фиби Адель.

В 2000 году Билл и Мелинда основали свою благотворительную организацию.

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Автор: Людмила Жерновская