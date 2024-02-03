Свой день рождения жительница Чикаго отпраздновала 29 января.

Жительница Соединенных Штатов Америки Руби Уоррен отпраздновала в начале недели свой 103-й день рождения и раскрыла, в чем заключается ее секрет долгой жизни.

Праздник старожилка Чикаго встретила 29 января в окружении близких и друзей, с "именинной" короной на голове. По словам Уоррен, главное проживать жизнь без чувства ненависти и верить в Бога.

"Уважать своих родителей и ближних, любить друг друга, жить без ненависти. Иметь Бога в своей жизни", - сказал Уоррен Fox32.

Также американка добавила, что Чикаго заметно изменился со времен, когда она еще была маленькой девочкой. Теперь там много стреляют и это уже совсем другой век.

"Здесь много стреляют, и это совсем другое время по сравнению с тем, когда я росла", - добавила она.

Секрет долголетия от 100-летнего дедушки из Шотландии

Тем временем шотландец Роберт Бернс Харроу, который в 2023 году отпраздновал круглую дату (100 лет), говорит, что его секрет долголетия связан с питанием.

Мужчина прошел Вторую мировую войну и служил в Африке, Италии и Греции. Однако отмечает, что долго живет благодаря овсянке и крепкому виски.

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