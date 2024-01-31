Еше он очень любил гольф.

Шотландец Роберт Бернс Гарроу, которому в прошлом году исполнилось 100 лет, рассказал о своем долголетии, раскрыв главный его секрет, пишет Daily Record.

Овсянка и виски - секрет его долгой жизни. Об этом он однажды заявил, отвечая на вопрос одной из медсестер, которые за ним ухаживали.

Отмечается, что, когда долгожителю исполнилось 100 лет, он был окружен своими близкими в Рутерглене.

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Известно, что в 18 лет он пошел в армию и в 1941 году во время Второй мировой войны служил в Африке, Италии и Греции.

В 1948 году Гарроу женился. В браке с Энни Килпатрик у них родилось трое дочерей - Изабель, Энн и Дженис. К сожалению, супруга долгожителя скончалась в 2002 году в возрасте 78 лет.

"Гольф был одним из главных увлечений моего отца, он хорошо играл в свои 70 лет и долгое время был членом команды "Блэрбет", к которой он присоединился в 1958 году. Хотя мама не играла, она присоединялась к папе на всех светских мероприятиях в клубе, что им обоим очень нравилось", - рассказала одна из его дочерей Изабель.

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