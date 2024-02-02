Это связано с питанием.

Многие из нас отдают предпочтение здоровому питанию, чтобы жить дольше. Но эксперт по долголетию Дэн Бюттнер, который первым определил так называемые "голубые зоны" (регионы мира с самой высокой концентрацией людей старше 100 лет), говорит, что не имеет значения, что вы едите, если в вашем рационе недостаточно клетчатки, пишет bestlifeonline.com.

По его словам, клетчатка - это единственное, что упускают из виду многие люди, а ведь потребление клетчатки в основном влияет на кишечник, который содержит "около 100 триллионов бактерий": "Единственное, что едят эти здоровые бактерии, - это клетчатка".

Он объяснил: когда вы едите достаточно волокнистой пищи, бактерии в вашем кишечнике ферментируют эту клетчатку и производят короткоцепочечные жирные кислоты: "Они поддерживают тонкую настройку вашей иммунной системы, контролируют воспаление и управляют вашим настроением".

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Недавние исследования показали, что эти кислоты играют важную роль в здоровье и профилактике заболеваний. Некоторые из их известных преимуществ для здоровья включают профилактику воспалительных заболеваний кишечника, уменьшение диареи, снижение риска рака толстой кишки, помощь в контроле уровня сахара в крови, защиту здоровья сердца и поддержание здорового веса.

А недостаток клетчатки может иметь вредные последствия, добавил Бюттнер:

"Если вы придерживаетесь стандартной американской диеты, вы морите бактерии голодом, и они начинают воздействовать на слизистую оболочку вашего кишечника".

Текущие диетические рекомендации Министерства сельского хозяйства США указывают, что вы должны получать 14 граммов клетчатки на каждые 1000 калорий пищи. Но согласно исследованию 2017 года, опубликованному в Американском журнале Lifestyle Medicine, только около 5% населения соблюдают эту рекомендацию. Общее потребление клетчатки большинством людей составляет всего 16,2 грамма в день.

К числу лучших источников клетчатки относятся: фасоль и горох, овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и орехи.

Напомним, ранее 100-летний дедушка из Шотландии раскрыл секрет долголетия.

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