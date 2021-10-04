Самому парню новая прическа понравилась.

Американка пожаловалась в полицию на слишком короткую стрижку своего 17-летнего сына.

О комической ситуации рассказал хозяин барбершопа в Массачусетсе Робби Рокко в TikTok.

По словам парикмахера, к нему в барбершоп обратился 17-летний школьник с просьбой сделать ему короткую стрижку "High and Tight". Парню новая прическа понравилась настолько, что он отблагодарил барбера щедрыми чаевыми.

Спустя 20 минут к барбершопу подошла разъяренная мать подростка. Она негодовала из-за короткой стрижки сына. После непродолжительной словесной перепалки с парикмахером женщина позвонила в службу спасения 911.

Читайте такжеМужчина подал в суд на жену, потому что споткнулся о ее обувьРанее сообщалось, как в Киеве женщина убила парикмахершу из-за плохой прически своего мужа. А в Виннице группа подростков жестоко избила 18-летнего парня в скейт-парке из-за того, что им не понравилась его прическа.

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Автор: Катерина Шварц