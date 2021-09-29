У 22-летней Виктории не было признаков беременности - она не поправилась и у нее продолжались месячные.

Американка, ставшая молодой мамой, утверждает, что не знала о беременности, а начавшиеся схватки приняла за боль при менструации.

Об этом сообщает Daily Mail.

По словам 22-летней Виктории, она не могла поверить в то, что носит ребенка, поскольку у нее не было ни одного признака беременности. В частности, у нее не был нарушен менструальный цикл, а также женщина не только не поправилась, но и даже похудела на 22 килограмма.

Кроме того, у Викки были проблемы со здоровьем - у нее обнаружили кисты в яичниках, поэтому она слабо верила в то, что вообще сможет когда-нибудь стать матерью.

Читайте такжеЖительница ЮАР родила десять детей - это рекорд (фото)Но однажды утром на работе у американки начались спазмы в животе. Отработав смену, она отправилась домой. Состояние девушки лишь ухудшилось, и ее мать отвезла ее в больницу.

Врач не смог сразу определить причину болей. У него было два варианта - опухоль либо ребенок. Но даже когда после сдачи анализов подтвердился второй вариант, это все равно не успокоило Викторию - она не получала дородовой помощи и курила в течение время беременности.

Однако все опасения оказались напрасными, поскольку она родила здоровую девочку весом 2,5 кг.

Ранее УНИАН сообщал о похожей истории в Британии, где 27-летняя Клэр Уайзмен не подозревала, что беременна, пока у нее не начались роды прямо на кухне.

Автор: Станислав Кожемякин