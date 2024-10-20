Иногда, чтобы выразить какую-то характеристику, то лучше, чем народным выражением, не скажешь, замечает языковед.

Даже самая правильная речь может казаться сухой и невыразительной без использования метких фразеологизмов и поговорок. Об одной из таких интересных поговорок, которая обогатит ваш словарь, рассказывает известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко.

"Иногда для того, чтобы выразить какую-то характеристику, лучше чем народным высказыванием не скажешь", - отмечает языковед.

К примеру он приводит ситуацию: когда нет лучшего, то нужно радоваться тому, что есть.

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Первый и многим известный вариант, который приходит на ум - поговорка "На безрыбье и рак рыба".

Но в нашем языке есть и значительно более колоритные выражения, отмечает языковед и приводит несколько метких примеров:

"Де немає співця, послухаєш і горобця", "Голодному і опеньки м’ясо", "На безлюдді і Хома чоловік", "У степу і хрущ м’ясо".

Речевые советы от Александра Авраменко

Ранее Авраменко рассказывал, как правильно называть молодых девушек (и точно не "барышнями"), а также рассказал о распространенной ошибке относительно слова "роковины".

Также языковед посоветовал простой лайфхак, как избежать ошибок при спряжении числительных.

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