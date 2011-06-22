В Дрогобыче предприниматели «отбили» уже 20 проверок

В Дрогобыче Львовской области предприниматели создали Программу поддержки предпринимателей «В единстве сила». Она направлена на то, чтобы общими усилиями отстаивать интересы предпринимателей и оказывать им помощь в общении с представителями власти и контролирующих органов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам рассказал Сергей АЛИМОВ, координатор Акции «Вперед» и инициатор движения по самозащите предпринимателей.

По словам С.АЛИМОВА, идея самозащиты предпринимателей родилась в декабре 2010 года после Налогового майдана в Киеве, активным участником которого были представители Дрогобыча. «Во время проведения акций протеста против Налогового кодекса мы не раз обсуждали необходимость самозащиты от беспредела налоговиков и пришли к выводу, что в Украине есть неплохие законы, просто нужно уметь их использовать. Вернувшись домой, на Координационном совете общественных организаций предпринимателей Дрогобыччины приняли решение развернуть Программу поддержки предпринимателей, которую назвали «В единстве сила». Она направлена на то, чтобы общими усилиями отстаивать интересы предпринимателей и оказывать им помощь в общении с представителями власти и контролирующих органов. Для этого мы открыли в Дрогобыче общественную приемную, куда наняли на работу опытных юристов и аудиторов», - рассказал С.АЛИМОВ.

Для того, чтобы финансировать эти услуги, предприниматели договорились добровольно собирать так называемый «налог на свободу» в размере одной гривни в день. Из этих средств и оплачиваются услуги юристов. «Экономика показывает, что у нас уже нет денег на коррупцию. Например, я работаю с рентабельностью всего 3%. Чтобы заработать 3 тыс. грн., мне нужно осуществить операции на 100 тыс., - говорит С.АЛИМОВ. - И такая ситуация практически у всех мелких предпринимателей. Поэтому только общими усилиями мы сможем выстоять».

Инициаторы Программы считают ее основными задачами защиту предпринимателей в отношениях с властью и контролирующими органами, лоббирование интересов предпринимателей на локальном и государственном уровнях, создание общегосударственной сети для координации действий общественных организаций предпринимателей.

Он отметил, что несмотря на то, что в Дрогобыче вот уже второй месяц проходит комплексная проверка предприятий малого бизнеса, инициированная городскими властями, ни один предприниматель, присоединившийся к программе «В единстве сила», не пострадал. Ни одна из более 20 проверок не закончилась штрафом или другими санкциями по отношению к малому бизнесу.

«Самозащита предпринимателей – это новое явление в общественной жизни, важный элемент гражданского общества. Не надеясь на власть, люди дела учатся защищаться самостоятельно. Поэтому мы будем содействовать распространению этого положительного опыта по всей Украине», - заявила председатель Народной коллегии Всеукраинской Акции «Вперед» Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

Участники программы, кроме защиты своих интересов и борьбы с коррупцией, ведут активную информационную и просветительскую деятельность среди предпринимателей. Программа направлена на формирование предпринимателями общественного мнения в обществе и участие предпринимателей в законодательной, нормотворческой и регуляторной деятельности. Также одной из своих задач предприниматели считают содействие в налаживания деловых связей с предпринимателями различных регионов Украины.

Все участники программы получают удостоверение в виде таблички «Предприниматель защищен». На ней указаны данные про предпринимателя, его место работы и выдержки из основных документов, которыми нужно руководствоваться при проведении проверок. Кроме этого, в помощь предпринимателям подготовили и издали книгу. В ней собраны законы и инструкции, касающиеся различных проверок, которым подвергаются предприниматели. Одним из элементов взаимовыручки людей дела стала дисконтная программа, благодаря которой предприниматели поддерживают друг друга, предоставляя участникам Программы «В единстве сила» скидки на покупку товаров и услуг.

Подобное движение развивается и на востоке. По словам главы Лиги предпринимателей Кривого Рога Ирины ТУРОВСКОЙ, представители малого бизнеса этого города организовали самозащиту от неправомочных действий представителей контролирующих органов, предоставляют своим членам юридическую и консультационную помощь.