В Будапеште состоялся массовый забег Санта Клаусов (видео)
11:29, 06 декабря 2017Курьёзы
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На этот раз забегу способствовала и погода, бегунов посыпало обильным снегом.
В Будапеште сотни людей выбежали на улицы в красных костюмах. Святые Николаи уже в четвертый раз устраивают кросс в Венгерской столице.
На этот раз забегу способствовала и погода, бегунов посыпало обильным снегом. Дистанцию для себя каждый выбирал в соответствии с физическими возможностями.
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