В Будапеште состоялся массовый забег Санта Клаусов (видео)

В Будапеште сотни людей выбежали на улицы в красных костюмах. Святые Николаи уже в четвертый раз устраивают кросс в Венгерской столице.

На этот раз забегу способствовала и погода, бегунов посыпало обильным снегом. Дистанцию для себя каждый выбирал в соответствии с физическими возможностями.