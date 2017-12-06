В Будапеште состоялся массовый забег Санта Клаусов (видео)

11:29, 06 декабря 2017
Курьёзы
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На этот раз забегу способствовала и погода, бегунов посыпало обильным снегом.

В Будапеште сотни людей выбежали на улицы в красных костюмах. Святые Николаи уже в четвертый раз устраивают кросс в Венгерской столице.

На этот раз забегу способствовала и погода, бегунов посыпало обильным снегом. Дистанцию для себя каждый выбирал в соответствии с физическими возможностями.

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Теги: #забег Санта Клаусов