Белоруса взяли в заложники в одной из "жарких стран" из-за отказа жениться

В одной из "жарких стран" гражданина Беларуси взяли в заложники вооруженные родственники местной девушки из-за его отказа на ней жениться. Об этом сообщает пресс-служба дипломатической миссии Республики Беларусь на странице в Facebook.

"Двадцать третьего июля белорусская дипмиссия в одной из жарких стран получила информацию о том, что гражданин Белоруссии взят в заложники вооруженными родственниками местной девушки, жениться на которой он отказался", - сообщили в МИД.

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В ведомстве отметили, что с помощью SMS "белорус смог скрытно сообщить дипмиссии точный адрес, план помещения, количество вооруженных человек и их расположение в здании". В результате спецоперации местной полиции гражданин Белоруссии был освобожден и вернулся на родину, добавили в МИД.

При этом в какой стране произошел инцидент, МИД не уточняет, поясняя, что "степень детализации публикуемых сведений ограничивается законом Белоруссии "Об информации, информатизации и защите информации".

Напомним, ранее в Калифорнии трое заключенных сняли процесс своего побега из тюрьмы. Заключенные сорвали решетку вентиляции, вскарабкались на крышу, потом сплели из простыней веревку и спустились на землю.