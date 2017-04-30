Стало жарко: ведущая кулинарного шоу разделась в прямом эфире (видео)
04:34, 30 апреля 2017Курьёзы
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Ведущая похвасталась не только кулинарными умениями.
Ведущая разделась полностью / Скриншот
Телеведущая Дженни Скордамаглия осталась только в фартуке во время приготовления блюда для своего кулинарного шоу в прямом эфире на Sun Beach TV.
Он утверждает, что ей стало жарко, и разделась она именно из-за этого. Также телеведущая заверила, что это кулинарное шоу, а не эротическое.
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СМИ сообщают, что Скордамаглия на самом деле уже давно привлекает зрителей обнаженным видом. Вспоминают и случай, когда телеведущая учила зрителей йоги полностью голой.
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Как сообщал УНИАН, ранее экс-футболист сборной Англии провел прямой эфир в одних трусах
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