Стало жарко: ведущая кулинарного шоу разделась в прямом эфире (видео)

Телеведущая Дженни Скордамаглия осталась только в фартуке во время приготовления блюда для своего кулинарного шоу в прямом эфире на Sun Beach TV.

Он утверждает, что ей стало жарко, и разделась она именно из-за этого. Также телеведущая заверила, что это кулинарное шоу, а не эротическое.

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СМИ сообщают, что Скордамаглия на самом деле уже давно привлекает зрителей обнаженным видом. Вспоминают и случай, когда телеведущая учила зрителей йоги полностью голой.

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