Экс-футболист сборной Англии провел прямой эфир в одних трусах (фото, видео)

04:50, 14 августа 2016
Курьёзы
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Ведущий британской программы Match of the Day Гари Линекер сдержал свое слово.

Скриншот

Во время первого выпуска программы в новом сезоне экс-футболист сборной Англии провел в трусах.

Так, в декабре 2015 года он пообещал, что выйдет в эфир в нижнем белье, если "Лестер Сити" выиграет чемпионат Англии.

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После того, как "Лестер" выиграл, Линекер сдержал обещание.

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