Экс-футболист сборной Англии провел прямой эфир в одних трусах (фото, видео)
04:50, 14 августа 2016Курьёзы
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Ведущий британской программы Match of the Day Гари Линекер сдержал свое слово.
Ведущий вышел в эфир в нижнем белье / Скриншот
Во время первого выпуска программы в новом сезоне экс-футболист сборной Англии провел в трусах.
Так, в декабре 2015 года он пообещал, что выйдет в эфир в нижнем белье, если "Лестер Сити" выиграет чемпионат Англии.
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После того, как "Лестер" выиграл, Линекер сдержал обещание.
@Real_RobDJ@TeamGB@JasonKenny107@CallumSkinner exhilarating meanwhile... Gary Lineker getting his kit off pic.twitter.com/lxGuKqaPV9— Joel Tillyer (@JoelTillyer) August 13, 2016
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