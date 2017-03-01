Весна в киевском метро началась со "зрады": за надпись на русском "виновники будут зубрить Кобзаря"

Предприятие на своей официальной странице в Facebook отреагировало на этот факт в шутливой форме, назвав инцидент «рукой Кремля» и пообещав, что виновные «будут зубрить Кобзаря и читать все произведения Загребельного вслух».

«Рука Кремля досталась до наших турникетов. И вместо мелодичного "1 березня" сегодня мы все увидели "1 марта". Конечно можно было подумать, что это рекламная акция певицы Марты или чествования Марты Черной с УПА, но нет, то таки #зрада», – отметили в метрополитене.

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Как говорится в сообщении, проблему уже исправляют и это может занять несколько дней.

«Но будьте уверены, виновники будут зубрить Кобзаря и читать все произведения Загребельного вслух», – пошутили в коммунальном предприятии.

Как сообщал УНИАН, КП "Киевский метрополитен" планирует вскоре прекратить продажу жетонов.