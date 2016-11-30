"Черный" театр на Подоле в Twitter пожаловался на депрессию

Сегодня "черный театр" пожаловался на то, что у него начались проблемы с самооценкой, и выразил желание пообщаться с психологом.

В одном из первых постов здание задается вопросом: "Если я театр, то почему выгляжу, как МАФ?"

Здание театра никому не желает своей судьбы. "Почему вы все меня так не любите? Это потому, что я черный?" - пытается докопаться до правды театр.

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З міськархітектури надіслали перші варіанти правок до мого зовнішнього вигляду. Оце не знаю, чи погоджуватись. Наче, молодьожно.Шо скажете? pic.twitter.com/SFF36tW04b — Театр на Подолі (@podiltheatre) November 30, 2016

Как сообщал УНИАН, Открытие Театра на Подоле запланировано на весну 2017 года, ко Дню театра. 29 ноября в Киеве открыли фасад нового здания академического драматического театра на Подоле.

Строительство объекта было начато в 2004 году. Затем из-за нехватки средств работы были остановлены, сдача объекта была отложена. В 2015 году было принято решение о привлечение меценатских средств. Меценатом строительства выступила корпорация Roshen.

Среди украинских пользователей соцсетей фото театра вызвали большой резонанс. Те, кому он нравится, утверждают, что это хороший образец современной архитектуры. Те, кому он не нравится, утверждают, что нарушен архитектурный ансамбль Андреевского спуска.

Петиция к властям Киева с требованием разобрать фасад Театра на Подоле набрала уже несколько тысяч подписей.