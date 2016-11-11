В Австралии полиция изъяла из ягодиц байкера заряженный пистолет (фото)

09:39, 11 ноября 2016
Курьёзы
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Полиция австралийского города Брисбейн сообщает о странной находке. Из заднего прохода байкера, предположительно связанного с подпольной группировкой Rebels ("Бунтари"), был извлечен однозарядный пистолет, готовый к стрельбе.

QUEENSLAND POLICE

Об этом сообщает Русская служба BBC.

Еще один пистолет был найден в автомобиле мужчины.

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Остановив и обыскав машину, в которой ехал подозреваемый, полицейские нашли оружие, что побудило их провести личный обыск задержанного. Как говорится в заявлении полиции, оружие нашли сокрытым между ягодиц мужчины.

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Также правоохранители обыскали квартиру, где живет байкер, и нашли в ней взрывчатку, наркотики и пистолет-электрошокер.

Мужчина обвинен в незаконном хранении оружия и наркотиков. Суд над ним состоится 21 декабря.

Rebels - одна из крупнейших байкерских банд Австралии. Ранее ее членов судили за торговлю наркотиками и оружием.

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