В Австралии полиция изъяла из ягодиц байкера заряженный пистолет (фото)

Об этом сообщает Русская служба BBC.

Еще один пистолет был найден в автомобиле мужчины.

Читайте такжеКадыров стал почетным лидером чеченского отделения "Ночных волков"

Остановив и обыскав машину, в которой ехал подозреваемый, полицейские нашли оружие, что побудило их провести личный обыск задержанного. Как говорится в заявлении полиции, оружие нашли сокрытым между ягодиц мужчины.

Читайте такжеУчёные установили: селфи помогают стать увереннее в себе

Также правоохранители обыскали квартиру, где живет байкер, и нашли в ней взрывчатку, наркотики и пистолет-электрошокер.

Мужчина обвинен в незаконном хранении оружия и наркотиков. Суд над ним состоится 21 декабря.

Rebels - одна из крупнейших байкерских банд Австралии. Ранее ее членов судили за торговлю наркотиками и оружием.