The Washington Post: Жестокие зачистки привели к расколу среди лидеров боевиков в Украине

Об этом пишет Джек Лош в статье "Жестокие зачистки привели к расколу среди лидеров боевиков в Украине", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Геннадий Цыпкалов, с опытом работы в нефтяной промышленности и слухами о связях с организованной преступностью, приобрел репутацию сдержанного человека с хорошими связями, с которым можно было вести бизнес. Он был скорее пророссийским прагматиком, а не идеологом сепаратистов.

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Он "не был ни деревенщиной, ни джентльменом", - сказал бывший коллега, который говорил на условиях анонимности из соображений собственной безопасности. "Конечно, у него были какие-то романтические представления о Красной Армии и славе Советской империи. Но в первую очередь, он был бизнесменом".

После свержения год назад, он был арестован в середине сентября и обвинен в заговоре с целью государственного переворота. Сегодня он мертв.

Цыпкалов был одним из десятков высокопоставленных чиновников, армейских командиров и обычных солдат, задержанных в последние несколько недель. В рамках жесткой встряски в контролируемом боевиками "карликовом государстве", поддерживаемые Россией боевики осуществляют масштабную зачистку среди своей собственной внутренней оппозиции.

Аресты последовали за предполагаемой попыткой переворота против авторитарного, назначенного Москвой лидера "ЛНР" Игоря Плотницкого. До того, как война привела его к власти, он был региональным чиновником низкого ранга.

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Аналитики говорят, что эта темная, кровавая драма может привести к активизации столкновений на линии фронта и может быть связана со спорами из-за контроля над прибыльными каналами контрабанды между Россией и контролируемой правительством Украиной, которые пересекают удерживаемую боевиками территорию. Возможно, она даже отражает бюрократические распри среди московских покровителей мятежников, в то время как элита Кремля ведет свои личные бои на разрушенных войной полях Донбасса.

"Эти внутренние битвы ведутся за территории, доходы от черного рынка и доступ к российским бойцам, и могут привести к усугублению боевых действий на линии соприкосновения", - сказал Александр Кларксон, преподаватель европеистики в Королевском колледже Лондона. "На востоке Украины, военная мощь равна политической власти. Плотницкий пытается заполучить обе. Кто получит контроль, зависит от протекции Москвы".

"Если эта зачистка в "ЛНР" связана с борьбой в Кремле (то есть, это опосредованная война между правящей элитой России, в которой соперники-покровители в Москве поддерживают конкурирующие фракции в Луганске), это говорит о гораздо более широком стратегическом значении", - добавил он, имея в виду самопровозглашенную "Луганскую народную республику".

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Луганск печально известен своими конкурирующими группировками боевиков, он пострадал из-за внутренних споров между кланом Плотницкого и "влиятельными спецслужбами сепаратистов" ("МГБ") – которые получили то же название, которое было у аппарата госбезопасности Сталина.

Пророссийские полевые командиры попытались получить свои собственные территории, и были убиты. Считается, что эти нападения осуществили конкурирующие группы боевиков или российские элитные подразделения. Но если угроза убийства стала профессиональным риском для военных командиров "ЛНР", то гражданские политики на беззаконном востоке Украины не сталкивались с такой угрозой, до сегодня.

Прежде чем отдать приказ о сентябрьской зачистке, лидеры боевиков провели последовательные пресс-конференции, где утверждали, что они подавили восстание, имея в виду внутренних врагов и иностранных агентов, которым помогали украинские силы. Эксперты ставят под сомнение эти заявления, ссылаясь на отсутствие доказательств.

Александр Захарченко, глава самопровозглашенной "Донецкой народной республики", заявил, что он развернул свои собственные войска, чтобы помочь подавить предполагаемое восстание в соседнем Луганске. Если это правда, то это беспрецедентный шаг и символ расширения сотрудничества между двумя псевдо-государствами, о напряженных отношениях которых было известно давно. "Я должен был отправить батальон, чтобы решить их проблемы", - сказал он.

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Чиновники "ЛНР" раскрыли факт ареста Цыпкалова, только когда сообщили, что он умер в заключении. "Главный прокурор" Луганска утверждал, что бывший "премьер-министр" совершил самоубийство, повесившись в своей камере, его терзало чувство вины за "тяжелые преступления".

"Цыпкалов не боялся ни Бога, ни дьявола. Самоубийство не в его характере", - сказал бывший коллега и инсайдер режима, говоря на условиях анонимности из соображений безопасности. "Этот "переворот" был просто предлогом для охоты на ведьм".

С тех пор также появлялись противоречивые сообщения о судьбе заместителя "министра обороны" "ЛНР", Виталия Киселева – более известного под его псевдонимом "Коммунист" – который также был заключен в тюрьму по обвинению в организации путча. Сообщали, что он умер во время допроса; власти "ЛНР" возразили, разместив видеозаписи с задержанным командиром, похоже, невредимым.

Согласно сообщениям, Цыпкалов и Киселев были тесно связаны с черным рынком; Цыпкалов якобы получал прибыль от продажи угля и контрабанды газа, Киселев – от контрабанды сигарет. Ожидается, что их исчезновение предоставит Плотницкому доступ к их прибыли.

Согласно сообщениям, режим заключил в тюрьму бывшего "главу парламента", Алексея Карякина, и бывшего "министра внутренних дел" Игоря Корнета. Карякин был в бегах с тех пор, как "ЛНР" выдала ордер на его арест, по-видимому, он был задержан в России и отправлен обратно.

Большинство арестованных были "вовлечены в некоторые грязные сделки", - сказал военный командир боевиков, который говорил на условиях анонимности, чтобы не дать руководству "никаких оснований сомневаться в его верности".

Это "операция по зачистке", - сказал он. "Возможно, их аресты немного улучшат жизнь в "республике"".

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Непохоже, что зачистка прекратится в ближайшее время.

"Когда Москва берется за людей, которые ей не нравятся, этот процесс проходит гладко и беспощадно", - сказал Марк Галеотти, эксперт по российским вопросам безопасности и старший научный сотрудник в Институте международных отношений в Праге. "Этот беспорядок в Луганске не похож на действия России: это политика уличной банды, разногласия глав преступного сговора. Это не быстрое сведение счетов, такие действия могут спровоцировать продолжающийся период мести и вражды".

Насильственная реорганизация "ЛНР" вряд ли повлечет за собой ослабление режима, которое Киев мог бы использовать на поле боя. В политике, Плотницкий – чьи родители умерли в прошлом месяце, по-видимому, от употребления отравленных грибов – показал себя решительным и опасным. В военном отношении, пока сохраняется некое подобие перемирия, но в случае необходимости, Россия может в любой момент перевезти через границу оружие, деньги и бойцов.