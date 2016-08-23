Угроза Pokemon GO: МВД хочет обсудить игру на заседании Кабмина и СНБО

Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации МВД Украины, популярность сервиса Pokemon GO привела к возникновению нового спектра угроз, связанных с его использованием, объектам критической инфраструктуры, жизни и здоровью отдельных граждан. Количественно увеличиваются смертельные случаи с игроками Pokemon GO и разнообразятся нарушения закона ими и в отношении них.

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Ряд государств уже озвучили предостережения для своих граждан и направили официальные запросы разработчикам виртуальной игры с целью нивелирования негативных последствий от использования этого он-лайн сервиса.

Так, полиция и Вооруженные силы Израиля запретили своим служащим использовать приложение Pokemon GO во время пребывания на режимных объектах. Руководство ведомств опасается утечки информации с ограниченным доступом. С целью недопущения каких-либо незаконных действий, связанных с игрой Pokemon GO, полиция Риги написала рекомендации-предостережения для своих граждан.

"Учитывая реальность угроз в отношении объектов критической инфраструктуры, режимных объектов, зоны АТО, общественных мест вследствие бесконтрольности использования этого сервиса на территории Украины и безопасности рядовых граждан, МВД готово инициировать рассмотрение на заседании Кабинета министров Украины, СНБО вопрос регулирования деятельности на территории Украины подобных сервисов", - сообщили в министерстве и отметили, что, используя зарубежный опыт реагирования государственных органов на инциденты, связанные с Pokemon GO, с целью осуществления превентивной деятельности по недопущению тяжелых последствий для поклонников игры и защиты законных прав и интересов лиц, которые невольно могут быть втянуты в нее, на первом этапе готовы предложить памятку для каждого игрока, с которой можно ознакомиться на сайте ведомства.