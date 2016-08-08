В Бельгии будут штрафовать за ловлю покемонов на дороге

Соответствующие действия сотрудников полиции будут основаны на пункте правил дорожного движения, который гласит, что "на дороге необходимо вести себя так, чтобы не представлять при этом никаких неудобств и никакой опасности для других участников движения", сообщает ZN.ua со ссылкой на Figaro.

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Это означает, что любой человек, который переходит дорогу, глядя в смартфон, а не по сторонам, может получить штраф в размере 55 евро.

Как сообщал УНИАН, Иран стал единственной страной, запретившей Pokemon Go.