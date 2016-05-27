В Москве собрались зарегистрировать товарные знаки "Free Савченко" и "Глоток свободы"
Напиток "Free Савченко" будет распространяться бесплатно среди людей, поддерживающих Украину, утверждает Аронов.
Об этом УНИАН сообщил президент Первой патентной компании (ППК) РФ Анатолий Аронов.
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"Глоток свободы" будет регистрироваться с целью продажи охладительных и энергетических напитков и в будущем, возможно, водки", - сказал Аронов, ссылаясь на заявителя.
По его словам, для напитков планируется придумать специальный рецепт с большим количеством кислорода.
Он добавил, что напиток "Free Савченко" будет распространяться бесплатно среди людей, сочувствующих Украине, на обратной стороне упаковки будет QRкод с информацией о деятельности Савченко.
Ранее Аронов сообщал, что в России намерены зарегистрировать товарные знаки "Джамала 1944" и "JAMALA 1944" для производства одежды, напитков, туристического агентства по организации экскурсий во временно оккупированный Крым и музыкальных школ.
Аронов известен в России попытками организовать "Туры в Новороссию", а также инициативами по созданию клуба для бывших заключенных "Владимирский централ" и баров "ДНР" и "ЛНР" - для выходцев из временно оккупированных частей Донбасса.