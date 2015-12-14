Российским туристам предложили туры на сирийскую войну

Заявка на регистрацию товарного знака «Асад тур» поступила в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент). Копия соответствующих документов имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».

Читайте такжеРоссия назвала три условия восстановления отношений с Турцией

Президент Первой патентной компании, осуществляющей консультирование по вопросам регистрации бренда и получения патентов, Анатолий Аронов уточнил, что данный товарный знак регистрируется по классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №39 «Транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий». «Заявитель, ООО «Мегаполис», рассчитывает в будущем году запустить из Москвы туры в Сирию с возможностью поездки на линию фронта. Это будут индивидуальные путешествия, продолжительностью четыре-пять дней и рассчитанные на группы от трех до пяти человек», - сказал Аронов.

По его словам, компания направила соответствующие письма в посольство Сирии, а также соответствующие министерства. Сейчас ведутся переговоры с гостиницами и транспортными компаниями страны.

«Несмотря на кризис в туристической отрасли, всегда есть люди, которые готовы совмещать познавательные цели с возможностью своими глазами увидеть природные катаклизмы или побывать в местах, расположенных вблизи боевых действий», - уточнил Аронов.