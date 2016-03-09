В российском Барнауле детсад выдавал грамоты с гербом Украины (фото)

Как сообщает "Алтапресс", соответствующие фотографии были опубликованы в сообществе Barnaul22 в соцсети "Вконтакте".

"Как можно объяснить ситуацию, когда в барнаульском детском саду №258 семьи награждают грамотами с гербом и флагом Украины? Или это сделано специально, и теперь Алтайский край входит в состав Украины? Объясните пожалуйста!", - приводится в сообщении комментарий некой Юлии К., приславшей фотографии.

В свою очередь, как сообщила изданию заведующая детсадом №258 Барнаула Анна Елфимова, воспитатели "просто распечатали образец грамоты из интернета".

Читайте такжеВ Украине хотят увеличить штрафы за публичное надругательство над госсимволами

"На этот трезубец никто не обратил внимания. Приняли его за обычный желто-синий орнамент. Я согласна, что это ошибка, и такого быть не должно. Но это результат обычной человеческой невнимательности. Ничего страшного не случилось, я не вижу в этом никакой проблемы", - заявила она.

Елфимова отметила, что "ажиотаж вокруг этой ситуации создавать не нужно, конфликт этот надуманный и бесполезный", подчеркнув, что грамоты выдавались еще в декабре 2015 года.

Отметим также, что здание барнаульского детсада, "признавшего" суверенитет Украины, выполнено в сине-желтых тонах, а на его территории находится пугало в сине-желтом одеянии.