"Крым-няшу" Поклонскую предложили скормить львам

Об этом он заявил в эфире радиостанции "Вести fm", передает События Крыма.

По словам Сатановского, его очень возмутила идея главы оккупационной власти Крыма Сергея Аксенова отобрать генератор у крымского сафари-парка "Тайган" и намерение Поклонской классифицировать предоставление генератора парку как возможное хищение так называемого "государственного имущества".

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"Госпожа прокурор, это шантаж?" – задал Сатановский вопрос своей виртуальной собеседнице.

А чтобы прокурор не говорила глупостей, он в шутку предложил скормить ее зверям.

"И звери были бы сыты, и прокурор бы глупостей не говорила", – обосновал свою идею Сатановский.

Отмечается, что ранее "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов в ответ на информацию "начальника управления МЧС" Сергея Шахова о поставке дизель-генератора для замерзающих животных в "Тайгане" заявил, что парк львов может сам приобрести себе генератор.

Поклонская же, в свою очередь, указала на то, что такой "подарок" "Тайгану" можно расценивать как "хищение государственного имущества".

Ранее УНИАН сообщал, что в ялтинском зоопарке "Сказка" из-за низкой температуры умер детеныш бенгальской тигрицы по кличке Тигрюля. "С 1 декабря у нас вышел из строя генератор, и мы не можем обеспечить свет. К сожалению, только завтра придет из Москвы большой генератор шестьдесяткиловаттный. Но, к сожалению, не смогли обеспечить теплом всех", - подчеркнул директор зоопарка Олег Зубков.