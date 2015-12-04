В обесточенном Крыму замерз детеныш Тигрюли

Об этом сообщил директор зоопарка Олег Зубков, передает Крым.Реалии .

По его словам, умершее животное - это один из трех детенышей Тигрюли, которую зоопарку еще в 2009 году подарила тогда еще премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

"Один тигренок умер у нас сегодня ночью. С 1 декабря у нас вышел из строя генератор, и мы не можем обеспечить свет. К сожалению, только завтра придет из Москвы большой генератор шестьдесяткиловаттный. Но, к сожалению, не смогли обеспечить теплом всех", - подчеркнул Зубков.

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Также он отметил, что те два генератора по 7 киловатт, которые имеются в распоряжении зоопарка, не справляются с объемом нагрузки. "Поэтому есть первые потери", - заявил он.