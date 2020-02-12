"Он меня бросил": разъяренная киевлянка выбросила на улицу вещи экс-бойфренда (фото)
16:44, 12 февраля 2020Курьёзы
388 0
Девушку задержали полицейские за "загрязнение города Киева".
Накануне Дня всех влюбленных девушка отомстила бывшему за разрыв / facebook.com/zyunya
В Киеве по улице Институтской девушка выбросила на улицу вещи своего уже бывшего парня.
Читайте такжеМуж нашел в сети порно-ролик с женой и потребовал разводОб этом в Facebook написала пользователь Катерина Зиновьева, опубликовав соответствующее фото.
Отмечается, что девушку задержали полицейские за «загрязнение города Киева».
Причину своего поступка нарушительница объяснила так: «Он меня бросил, я выбросила его вещи. Пусть добрые люди разбирают».
Ранее УНИАН писал, как в китайской провинции Фуцзянь жених отомстил невесте, показав гостям видео, на котором она занимается сексом с другим мужчиной.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter