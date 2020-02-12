"Он меня бросил": разъяренная киевлянка выбросила на улицу вещи экс-бойфренда (фото)

Девушку задержали полицейские за "загрязнение города Киева".

В Киеве по улице Институтской девушка выбросила на улицу вещи своего уже бывшего парня.

Читайте такжеМуж нашел в сети порно-ролик с женой и потребовал разводОб этом в Facebook написала пользователь Катерина Зиновьева, опубликовав соответствующее фото.

Отмечается, что девушку задержали полицейские за «загрязнение города Киева».

Причину своего поступка нарушительница объяснила так: «Он меня бросил, я выбросила его вещи. Пусть добрые люди разбирают».

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