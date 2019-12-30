Занималась сексом с другим: китаец шокировал гостей свадьбы позорным видео своей невесты

Вместо домашнего видео, ведущий по просьбе жениха запустил видео, на котором невеста занималась сексом с мужем своей беременной сестры.

В китайской провинции Фуцзянь жених опозорил свою невесту, показав гостям видео, на котором она занимается сексом с другим мужчиной.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Во время свадьбы в четверг, 26 декабря, ведущий объявил, что сейчас на большом экране покажут жениха и невесту в детстве. Вместо этого он запустил видео с домашней камеры видеонаблюдения, на котором невеста занималась сексом с мужем своей беременной сестры.

Как только начался показ видео, китаец спросил неверную невесту: «Ты думала, я не знал?». В ответ девушка бросила в него букет. На сцену выбежали гости и оттащили жениха и невесту в разные стороны.

По данным издания, пара находилась в отношениях два года. Китаец сделал предложение возлюбленной полгода назад. Об ее изменах он узнал благодаря камере, установленной в их доме во время ремонта.

По некоторым сведениям, невеста изменила возлюбленному после того, как он несколько раз ударил ее. Утверждают, что она согласилась выйти за него замуж, так как он обещал купить квартиру и машину.

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