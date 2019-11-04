В Черновцах более суток по улицам разгуливал дикий кабан (видео)

Животное поймали животное и вывезли из центра города. Также у кабана взяли анализы, чтобы проверить на бешенство.

В Черновцах в центре города ловили дикого кабана. Животное более суток разгуливало по улицам города, его видели и снимали в разных местах, в основном в темное время суток. Кабан убегал от машин и людей, прятался в кустах.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Кабана в итоге заманили на территорию церкви и вызвали коммунальщиков. Они вместе с полицейскими и спасателями поймали животное и вывезли из центра города.

У кабана взяли анализ, чтобы проверить на бешенство, после чего его передали в районный лесхоз. Животное выпустят на волю, если исследования покажут, что оно здоровое.

По словам работников центра, это впервые забегает в города дикий и опасный зверь. Раньше им попадались на глаза только лисы.

Как сообщал УНИАН, в национальном парке Кхауяй в Таиланде дикий слон лег на автомобиль с туристами, который стоял на дороге.