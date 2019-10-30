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В Таиланде слон прилег на автомобиль с туристами (фото)

12:06, 30 октября 2019
Курьёзы
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На автомобиле остались вмятины / Stickboy Bangkok, Twitter

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Водителю удалось выехать из-под животного. Никто из пассажиров не пострадал, однако на автомобиле остались вмятины.

Инцидент произошел днем 29 октября. На кадрах виден автомобиль, который остановился посреди дороги. Туристы решили сделать несколько фотографий.

Как ранее сообщал УНИАН, в России медведь едва не растерзал дрессировщика во время циркового шоу.

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Теги: #курьезы#Таиланд#слон