В Таиланде слон прилег на автомобиль с туристами (фото)

Никто из пассажиров не пострадал.

В национальном парке Кхауяй в Таиланде дикий слон лег на автомобиль с туристами, который стоял на дороге.

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Водителю удалось выехать из-под животного. Никто из пассажиров не пострадал, однако на автомобиле остались вмятины.

Инцидент произошел днем 29 октября. На кадрах виден автомобиль, который остановился посреди дороги. Туристы решили сделать несколько фотографий.

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