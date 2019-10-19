Американский блогер искал приключений на свою голову в Киеве, но ему это не удалось (видео)

Мужчина, в частности, спрашивал у киевлян, знают ли они, где живут гопники.

Путешественник Питер Сантенелло, который сейчас живет в Киеве, снял для своих друзей за океаном смешное видео. Мужчина искал «опасные места» в украинской столице, но был разочарован.

Об этом сообщает ТСН.

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Американец рассказал, что решил снять видео после многочисленных вопросов друзей, почему он выбрал «опасный» Киев для проживания.

Мужчина, в частности, спросил случайных киевлян, знают ли они, где живут в городе гопники. На что одна женщина ответила, что их в столице нет еще с 90-х, а кое-кто советовал Питеру посетить Троещину и Борщаговку ночью.

Сантенелло сравнил «опасные районы» Киева с районами в его родном Сан-Франциско: люди лежат на улице, кто-то живет в палатках, кто-то роется в помойке.

Не найдя приключений на собственную голову, американец подытожил: хоть Украина может выглядеть «жесткой» в глазах туристов, но на самом деле здесь живут теплые люди.

Как сообщал УНИАН, арестованного в августе за хранение и сбыт кокаина американца Коди Грега освободили из-под ареста в четверг, когда лабораторный тест не подтвердил наличие наркотиков.

Специалисты установили, что вещество, из-за которого американца арестовали, на самом деле было сухим молоком.