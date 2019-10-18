Американец из-за наркотиков провел месяц за решеткой – это было сухое молоко

Специалисты установили, что вещество, из-за которого американца арестовали, на самом деле было сухим молоком.

Арестованного в августе за хранение и сбыт кокаина американца Коди Грега освободили из-под ареста в четверг, когда лабораторный тест не подтвердил наличие наркотиков.

Об этом пишет CNN.

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Специалисты установили, что вещество, из-за которого американца арестовали, на самом деле было сухим молоком.

Как заявил 26-летний мужчина в зале суда, в августе его остановил офицер полиции, когда он ехал на велосипеде. Грег отреагировал спонтанно: убежал от полицейского, забыв рюкзак. Именно в рюкзаке коп нашел белое вещество, похожее на наркотики.

Как сообщал УНИАН, в американском городе Вустер, штат Массачусетс, 12-летнего школьника отстранили от уроков за то, что он обнял учительницу физкультуры.