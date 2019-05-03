В Киеве мужчина пытался украсть "киндеров" на семь тысяч гривень

Охрана торгового зала задержала мужчину.

В одном из ТРЦ Киева охрана торгового зала задержала мужчину, который украл "киндер-сюрпризов" на семь тысяч гривень.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

"Игоряныч из Львова хотел вынести киндеров из супермаркета в ТРЦ "Район" Киева. Ну, там, не парочку, а много - почти на 7000 гривен. Охрана отработала на отлично. Ценителя сладкого передали копам", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года 33-летнюю жительницу Киева задержали за кражу 220 "киндер-сюрпризов" в одном из львовских гипермаркетов. Стоимость украденного также была около семи тысяч гривень.