В Киеве мужчина пытался украсть "киндеров" на семь тысяч гривень
05:56, 03 мая 2019Курьёзы
8 0
Охрана торгового зала задержала мужчину.
Ценителя сладкого передали копам / фото: Киев Оперативный
В одном из ТРЦ Киева охрана торгового зала задержала мужчину, который украл "киндер-сюрпризов" на семь тысяч гривень.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.
"Игоряныч из Львова хотел вынести киндеров из супермаркета в ТРЦ "Район" Киева. Ну, там, не парочку, а много - почти на 7000 гривен. Охрана отработала на отлично. Ценителя сладкого передали копам", - говорится в сообщении.
фото: Киев Оперативный
фото: Киев Оперативный
Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года 33-летнюю жительницу Киева задержали за кражу 220 "киндер-сюрпризов" в одном из львовских гипермаркетов. Стоимость украденного также была около семи тысяч гривень.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter