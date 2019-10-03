"Это вам не БДСМ, а ОПЗЖ!": реакция соцсетей на утехи Кивы в зале Верховной Рады

Взрыв разных эмоций в соцсетях спровоцировало поведение народного избранника на рабочем месте.

Вчера журналисты в Верховной Раде поймали нардепа Илью Киву на пикантном времяпровождении на рабочем месте. После переписки с моделью из Одессы он в течение нескольких секунд трогал свои гениталии.

Новость вызвала целую волну шуток в соцсетях. УНИАН собрал самые яркие из них.

Пользователи соцсетей, в частности, шутят, что так политик разрабатывал в Раде свой первый законопроект. Есть еще версия, что таким образом Кива пытался отвлечь общество от "формулы Штайнмайера".

Некоторые, комментируя поведение нардепа, не обошли тему кнопкодавства. А журналист Евгений Кузьменко напомнил партийную принадлежность Кивы.

Блогер Антон Ходза вообще выдвинул "теорию пяти рукопожатий", по которой Кива связан с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также Ходза дал советы нардепам.

"А ты здоровался с Кивой за руку?", – журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева предполагает, что об этом скоро в Раде будут спрашивать друг друга нардепы.

Есть еще и такой вариант причин поведения нардепа в Раде.

Заонив Кива. Жаловался, что пока у Шуфрича заклеен рот приходится как-то выкручиваться — Виктор Янукович@viyanuk) October 2, 2019

Антона Фридлянда, в свою очередь, забавы нардепа на рабочем месте вдохновили на создание небольшого рассказа.

Кива уже не впервые становится героем фотожаб. Так, в 2017 году после опубликования Кивой фотографии, на которой он в домашнем спортивном костюме читает книгу, Интернет взорвался шутками на эту тему. Одну из тех фотожаб пользователи соцсетей вспомнили теперь.

Как сообщал УНИАН, ранее в тот же день утром, 2 октября, депутат Верховной Рады VIII созыва от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илью Киву застукали за другим странным занятием. В сессионном зале парламента Кива прятался со смартфоном от пристального внимания фотокамер.